Güngör: “Köprümüz tamamlandıktan sonra burayı doğal yaşam alanı haline getireceğiz”
Şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak köprü ve bağlantı yolu projesinde önce ki gün incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, köprünün tamamlanması halinde doğal yaşam alanı haline de geleceğini belirtti.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 13:18 07.12.2021, 13:29
Başkan Güngör, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın adının verileceği köprünün tamamlanmasının ardından şimdilerde çevrenin kuşların doğal yaşamı gelmesini göz önünde bulundurarak çevre düzenlemesi yapılacağını aktardı.
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
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