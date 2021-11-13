Güngör muhtarlarla bir araya geldi

Elbistan’da muhtarlarla bir araya gelen büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şantiye alanına döndürülen kentin 100 yıllık ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı çalışması yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurum müdürleri ve parti yöneticileriyle birlikte Elbistan’da muhtarlarla bir araya geldi.

Görüş alışverişi ve 2022 yılı planlamasının yapıldığı toplantıda açış konuşması yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, büyükşehir ve Elbistan Belediyesi’nin el ele vererek kentin geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında Elbistan’ın adım adım 2023 yılına hazırlandığına değindi.

Şantiye alanına döndürülen Elbistan’da 100 yıl yetecek altyapı inşa edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da önümüzdeki yıl yol sorununun da bitirilmiş olacağını söyledi.

Program muhtarların gelecek yılla ilgili görüş, öneri ve talep bildirimleri ile sona erdi.