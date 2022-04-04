İstiklal madalyasının veriliş yıl dönümü ile ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: ''İstiklal madalyası, her bir ferdi kahraman olan Maraşlının gönlüne nakşedilen zafer nişanıdır'' dedi. Konuşmasının devamında Başkan Güngör, tüm hemşerilerimin 5 Nisan madalya gününü en içten dileklerimle kutluyorum.” İfadelerini kullandı.