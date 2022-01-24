Güngör: “Vatandaşlarımızın Yardımına Koşuyoruz”
Aşırı kar yağışı ve tipi sebebiyle Hasancıklı mevkiinde mahsur kalan tır şoförlerine Büyükşehir Belediyesi ulaştı.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 17:26
Başkan Güngör, “Tüm personelimizle vatandaşlarımızın her türlü yardımına koşuyoruz. Hasancıklı’da yolda kalan 28 tır şoförüne ekiplerimiz tarafından yemek ikram edildi. Devlet milletinin yanında” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tipi ve aşırı kar yağışı sebebiyle Kahramanmaraş Kayseri Yolu Hasancıklı mevkiinde mahsur kalan tır şoförlerine destek verildiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan şoförlere yapılan ikramı sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm personelimizle vatandaşlarımızın her türlü yardımına koşuyoruz. Hasancıklı’da yolda kalan 28 tır şoförüne ekiplerimiz tarafından yemek ikram edildi. Devlet milletinin yanında” ifadelerini kullandı.
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11