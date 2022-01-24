Güngör: “Vatandaşlarımızın Yardımına Koşuyoruz”

Başkan Güngör, “Tüm personelimizle vatandaşlarımızın her türlü yardımına koşuyoruz. Hasancıklı’da yolda kalan 28 tır şoförüne ekiplerimiz tarafından yemek ikram edildi. Devlet milletinin yanında” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tipi ve aşırı kar yağışı sebebiyle Kahramanmaraş Kayseri Yolu Hasancıklı mevkiinde mahsur kalan tır şoförlerine destek verildiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan şoförlere yapılan ikramı sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm personelimizle vatandaşlarımızın her türlü yardımına koşuyoruz. Hasancıklı’da yolda kalan 28 tır şoförüne ekiplerimiz tarafından yemek ikram edildi. Devlet milletinin yanında” ifadelerini kullandı.