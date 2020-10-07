Güngör ve Okur’dan Aile Ziyaretleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilen aile ziyaretlerine katıldı. Beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile Yusuflar Mahallesi’nde Atıcı ve Küçükkaya ailelerini ziyaret eden Leyla Güngör, yeni doğan çocukları için iki aileyi de tebrik etti. Minikler için alınan beşikleri hediye eden Leyla Güngör, hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.

Hasar Gören Ev Yenilendi

Leyla Güngör, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile ziyaretine Sarıtaş ailesi ile devam etti. Kısa bir süre önce çıkan yangında evleri hasar gören aileye Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzatmış ve evde yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen eve yeni eşyalar da teslim edildi. Leyla Güngör ve Gül Çitil Okur ev ziyaretlerinin ardından mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.