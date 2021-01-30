Günlerdir kayıptı Kahramanmaraş'ta bulundu!
İstanbul'da 24 gündür kayıp olan Hatice Tilki aranıyordu, onu Kahramanmaraş'ta görev yapan gazeteci Ersoy Sevinç buldu!
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 16:08 30.01.2021, 19:44
Tilki çifti kızları Hatice Tilki’den 24 gündür haber alamıyordu. Kaybolan kız çocuğunun ailesi Star TV’nin Serap Paköz'ün sunduğu gerçeğin peşinde programına konuk oldu!
Star TV Kahramanmaraş'ta görev yapan Ersoy Sevinç ile irtibata geçerek, kız çocuğunun yerini bulmalarını sağladı! Daha sonra kaybolan kız çocuğu Ersoy Sevinç tarafından bulunarak, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti!
Gerçeğin peşinde programının sunucusu Serap Paköz, canlı yayında Kahramanmaraşlı Gazeteci Ersoy Sevinç'e teşekkür etti.
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