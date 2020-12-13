Günlük 135 ton dondurma üretiyoruz
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Müsiad Expo 2020 Fuarında Show Türk’ün Son Trend Programına Konuk Oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2020, 17:08 13.12.2020, 18:23
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Müsiad Expo 2020 Fuarında Show Türk’ün Son Trend Programına Konuk Oldu.
Başkan Kervancıoğlu Burada Günlük 135 Ton Dondurma Ürettiklerini Söyledi.
Başkan Kervancıoğlu Kervancıoğlu Son Olarak Bosna Hersek’e Çok Özel Bir Fabrika Kurduklarını Söyledi.
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