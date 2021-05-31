Günün fotoğrafı Jandarma’dan
Kahramanmaraş’ta sorumluluk bölgesinde devriye görevini yapan jandarma trafik motosiklet timini yanına gelen ‘Kınalı Keklik’ güven ve huzurun fotoğrafını verdi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 09:38
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında devriye görevini yapan jandarma trafik motosiklet timi, sürpriz ziyareti fotoğrafladı.
Jandarma motosikletinin çevresinde dolaşarak üzerine çıkan Kınalı Keklik, bir süre jandarma personeliyle vakit geçirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
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