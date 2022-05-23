Günün fotoğrafı Kahramanmaraş’ta çekildi
Kahramanmaraş’ta gece yarısı sağanak yağışla birlikte başlayan yıldırımlar, geceyi gündüze çevirdi. O anlar kare kare fotoğraflandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2022, 11:55 23.05.2022, 16:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası 03.00 ile 04.00 saatleri arası Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış ve beraberindeki yıldırımlar, görsel şölene döndü.
Amatör Astrofotoğraçısı Seyfullah Kök, tarafından saat 04.00’da Türkiye’nin 4. büyük camisi Abdülhamid Han Cami arkasında çekilen yıldırım fotoğrafları sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
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