Gurbetçiler esnafın yüzünü güldürdü
Yaz tatillerini türkiye’de geçirmek için Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen gurbetçiler, şimdilerde tarihi kapalı çarşı esnaflarının umudu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2022, 16:26 14.07.2022, 17:07
Bayram tatilini ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ve yerli turistler yavaş yavaş Kahramanmaraş’a gelmeye başladı.
Geçmiş yıllardan bu yana bölgenin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan tarihi kapalı çarşı ve demirciler çarşısı esnafının yüzü, gurbetçi, yerli ve yabancı turistlerin kente gelmesiyle gülmeye başladı.
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