Gurbetçiler esnafın yüzünü güldürdü

Bayram tatilini ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ve yerli turistler yavaş yavaş Kahramanmaraş’a gelmeye başladı.

Geçmiş yıllardan bu yana bölgenin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan tarihi kapalı çarşı ve demirciler çarşısı esnafının yüzü, gurbetçi, yerli ve yabancı turistlerin kente gelmesiyle gülmeye başladı.