Gurbetçiler esnafın yüzünü güldürdü
Yaz tatillerini türkiye’de geçirmek için avrupa’nın çeşitli ülkelerinden türkiye’ye gelen gurbetçiler, şimdilerde tarihi kapalı çarşı esnaflarının umudu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2022, 16:49 16.05.2022, 19:13
Covid-19 salgını nedeniyle yaşadıkları çok zor günlerin ardından normalleşme döneminde gurbetçi ve yabancı turistlerin kente gelmesiyle eski canlılığına kavuşması bekleniyor.
Geçmiş yıllardan bu yana bölgenin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan tarihi kapalı çarşı ve demirciler çarşısı esnafının yüzü aylar sonra kente gurbetçi, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle gülmeye başladı.
Tüm hazırlıklarını tamamlayan esnaflar ise gerek şehir dışından gerekse de gurbetçileri beklediklerini söyledi.
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