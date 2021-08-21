Gurbetçilerin dönüş hazırlığı başladı

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden çalıştıkları ülkelerine dönüş yolculukları başladı.

KAHRAMANMARAŞ 21.08.2021, 14:43 21.08.2021, 15:09
Gurbetçilerin dönüş hazırlığı başladı

Memleketlerinde buldukları eşsiz yöresel lezzetleri almak isteyen gurbetçiler Tarihi Kapalı Çarşının yolunu tuttu.

Samsa Sucuktan Salçaya Biberden binbirçeşit baharata herşeyi Tarihi Kapalı Çarşıdan alan gurbetçiler hazırladıkları kolileri yaşadıkları ülkeye götürmek için hazırlıklarını tamamladı.

#yıllık izin #salça #biber #Tarihi Kapalı Çarşı #AksuTV #aksutv haber
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