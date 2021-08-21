Gurbetçilerin dönüş hazırlığı başladı
Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden çalıştıkları ülkelerine dönüş yolculukları başladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.08.2021, 14:43 21.08.2021, 15:09
Memleketlerinde buldukları eşsiz yöresel lezzetleri almak isteyen gurbetçiler Tarihi Kapalı Çarşının yolunu tuttu.
Samsa Sucuktan Salçaya Biberden binbirçeşit baharata herşeyi Tarihi Kapalı Çarşıdan alan gurbetçiler hazırladıkları kolileri yaşadıkları ülkeye götürmek için hazırlıklarını tamamladı.
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