Gurbetçilerin evini soyan 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde jandarma ekipleri, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 14:47
Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Nefsidoğanlı Mahallesi’nde gurbetçilerin evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen N.G. (34) arkadaşının evinde yakalanırken, İ.B. (38) evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, karakolda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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