Gurbetçilerin evini soyan 2 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Nefsidoğanlı Mahallesi’nde gurbetçilerin evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen N.G. (34) arkadaşının evinde yakalanırken, İ.B. (38) evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, karakolda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.