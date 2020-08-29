Gürbüz; “30 Ağustos tarihimizin dönüm noktasıdır”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Gürbüz mesajında, “Türk milleti tarihten silinmek istedi. 30 Ağustos şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.
Başkan Gürbüz, Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğini belirtti.
Gürbüz açıklamasında, “30 Ağustos, Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.
Tarihten silinmek istendik
Başkan Gürbüz mesajının devamında, “Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Tarihten silinmek istenen Türk milleti, ‘ya istiklal, ya ölüm’ diyerek, kazandığı bu zaferle sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü fedakarlığı gösterecek, bağımsız ve güçlü Türkiye kararlılığını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.
Zafer bayramı kutlu olsun
Başkan Mehmet Gürbüz, “Milli mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını kanları ve canları pahasına sağlayan, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın ve silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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