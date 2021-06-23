Gürbüz: Altyapısı tamamlanan yolları sıcak asfalt ile kaplıyoruz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, KASKİ ve doğalgaz firmasının yatırım çalışmalarından dolayı bozulan yolların onarımının yapıldığını, altyapısı tamamlanan yoların da sıcak karışım asfaltla kaplandığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 13:17
Gürbüz: Altyapısı tamamlanan yolları sıcak asfalt ile kaplıyoruz

Şantiye alanına döndürülen Elbistan’da KASKİ’nin altyapı, ARMADAŞ’ın doğalgaz yatırımları devam ediyor.
KASKİ’nin 600 milyon lira bütçe ile sürdürdüğü çalışmalar kapsamında şehrin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenmiş olacak.
Kurumların çalışmaları nedeni ile kazılan yolar, test ve kontrol süreçlerinin tamamlanmasının ardından onarılıyor.


Bazı kesimlerin devasa yatırımları görmezden gelerek, çalışmalardan dolayı bozulan yolları bahane edip yatırımları gölgelemeye çalıştığına değinen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, onarımların sürdüğünü, altyapısı tamamlanan yoların durumuna göre sıcak asfalt ile kaplandığını söyledi.

Gürbüz, altyapısı tamamlanmayan yolların asfalt kaplanmasının israftan öteye geçmeyeceğini belirterek: “Elbistan hem büyükşehir belediyesinin hem KASKİ’nin hem de hükümetimizin yatırımları sayesinde şantiye alanına dönmüş durumda. Tüm caddelerimizde çalışmalar yürütülmekte. Ben de Elbistan’ımız adına çalışmaları yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Maalesef bazı siyasi partiler kamuoyunu yanıltarak sanki Elbistan’da yollar yapılmıyormuş gibi bir algı yönetmeye çalışıyor. Bakın KASKİ tarafından Elbistan şuan şantiye alanına çevrilmiş durumda. 

Şuan 2 yıl önce yaptığımız sıfır yol KASKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı tekrar bozulmuş vaziyette. KASKİ’ye 600 milyon TL bütçe ayırıp altyapı çalışmaları yaptığı için teşekkür ediyorum. Ancak şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bazı siyasi partiler maalesef Elbistan’ın bütçesini yanlış kullandırmakla ilgili bir zorlama içerisindeler. Biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kaynaklarımızı çok doğru kullanıp doğru yöneteceğiz.  Altyapısı tamamlanmamış yerlerde bizim asfalt yapmamız doğru değil.
KASKİ Elbistan’da yaklaşık 130 km’lik bir hattı yenileyecek. Bugün Ahmet Karacabey caddesinden Malatya caddesine oradan Hulusi Efendi Bulvarına ve kent merkezinin içine kadar girecek ve birçok ara sokağımız, ara caddelerimiz ve bulvarımızı etkileyen büyük çalışmalar yapılıyor. 


Bizim de Elbistan Belediyesi olarak bu çalışmaların bitmesini beklememiz gerekiyor. Yapılan kazı çalışmaları Elbistan Belediyesi tarafından yürütülmüyor. Biz bu çalışmalar bittikten sonra Elbistan’da yolların asfaltlarını yenileyeceğiz. Bakın yama değil, yolların tamamen yenilenmesini diyorum. Tekraren söylüyorum. Halkımızın provoke edilmesi son derece tehlikeli ve yanlıştır. Böyle yaparak bir yere de varamazsınız. Elbistan Belediyesi, altyapı çalışmaları biten yolları yenileyecek. Kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Altyapısı tamamlanan yollardaki asfalt çalışmalarını da inceleyen Başkan Gürbüz: “Elbistan’da yaklaşık 130 kilometrelik bir altyapı çalışması başladı. Bu sebeple KASKİ, ARMADAŞ ve diğer kurumlar Elbistan’ın her yerinde kazı çalışması yapmaktadır. Yatırımları ve alt yapı çalışmaları bitmiş olan yerlerin asfalt çalışması yapılması çok daha doğru. Elbistan’ın boşa verecek bir kuruş parası da yok zamanı da yok. Yakın vadede yapmış olduğumuz asfaltlar kazılırsa bu Elbistan’ın bütçesini çöpe atmak demek olur.
 Hacı Esat Efendi Caddemizi şu anda yeniliyoruz. Bu caddeden sonra da yine alt yapı çalışması biden caddelerimizin ve mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz. Yıl içerisinde yaklaşık 120 bin ton sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz kent merkezimizde. Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki kilit parke çalışmalarımız devam edecek. Elbistan’da bu sene yollarımızla ilgili tüm eksiklikleri tamamlayacağız.


Ancak şunu açıkça ifade etmem gerekir ki, yaklaşık 1 kilometrelik bir asfaltın maliyeti 1 milyon TL. Bu sebepten dolayı altyapı çalışmaları bitmeyen yerlere asfalt dökmek Elbistan için bir iyilik değildir. Bizim bu parayı çöpe atmamız söz konusu olamaz. Altyapısı tamamlanmamış yollara girmeyeceğiz.  Vatandaşlarımızdan da ricamdır, bütçenin yanlış yönlendirilmesiyle ilgili çarpıtma yapanlara lütfen kulak vermeyin.” diye konuştu.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #KASKİ
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