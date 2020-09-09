Gürbüz, ''Bir toplumun kalkınması için okuması şarttır''

UNESCO tarafından 1967 yılında ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma ve Yazma Günü'nde, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Mehmet Gürbüz, okuma saatine katılan gençlere kitap hediye etti.

Etkinliğe katılanlar korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak oturdu. Elbistan Belediyesi ekipleri ise dezenfekte ile maske dağıtımı yaparak, su ve çay ikramında bulundu.

Kitaplar bizlerin en iyi arkadaşı, sırdaşı ve yol göstericisidir

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz etkinlikte yaptığı konuşmada, “Televizyon ve bilgisayarların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu teknoloji çağında, kitap okumayı maalesef ihmal ediyoruz. Oysa kitap bizlerin en iyi arkadaşı, sırdaşı ve yol göstericisidir. Anne babalara düşen önemli görevlerden biri de çocukları kitap okumaya yönlendirmektir. Bizler ebeveynler olarak günde en az bir saatimizi çocuklarımızla birlikte okumaya ayırmalı, onlara rol model olmalıyız” dedi.

Kitap okumak isteyen herkese, kitap ulaştırmak vazifemiz

Başkan Gürbüz, kitap okumak isteyen her bireye kitap ulaştırmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Okuyan insan değişir, gelişir, olgunlaşır. İnsan kendini geliştirince elbette ki toplum ve dünya da gelişir. Böylece hepimiz daha iyi birey olarak gelişmiş bir toplum içerisinde yaşarız. Okuma kültürü insanların hayat boyu öğrenmesinin vazgeçilmez bir unsuru olarak günümüzde fazlaca yer almaktadır. Dünya Okuma-Yazma Günü’nde farkındalık oluşturmak adına, Elbistan Belediyesi olarak kitap okumak isteyen herkese, kitap ulaştırmayı vazife bilmekteyiz” diyerek sözlerini tamamladı.