Gürbüz, “Hizmet Bülteni Gazetemiz okuyucu ile buluştu”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye hizmetlerini anlatmak ve daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla yayımlama kararı verdikleri ‘Hizmet Bülteni Gazetesi’nin ilk sayısını çıkardıklarını söyledi.
Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi'nin faaliyetlerini ve projelerini daha detaylı kamuoyuna aktarabilmek adına tamamı renkli 8 sayfa halinde olan Hizmet Bülteni Gazetesi’nin okuyucu ile buluştuğunu belirtti.
İki ayda bir çıkacak olan gazete ile vatandaşların Elbistan Belediyesi’ni ve çalışmalarını daha yakından takip edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şeffaf belediyecilik anlayışımızla yapılan hiç bir iş gizli saklı kalmayacak demiştik, bu günde bu anlayış ile belediyemizce hizmet bülteni çıkarmaya başladık. Gazete gibi hazırlanan bültenimiz 8 sayfa olup tamamı renkli olarak okuyucularımız ile buluştu. Gazetemizin ilk sayısının ilk manşeti Kültürhan olarak belirledik. Son iki ay içerisinde öne çıkan hizmetlerimizi yayımladık. Amacımız, Elbistan Belediyesi olarak tüm faaliyetlerimizi, açık ve net şekilde kamuoyuna aktarmak. Halkımızın bizleri daha doğru tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı gerek belediyemizin sosyal medya hesaplarından, gerek medyadan, gerekse hizmet bültenimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi
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