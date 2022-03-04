Gürbüz: Muhalefetin engellemelerine rağmen hizmet üretmeyi sürdüreceğiz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla onaylanan Karaelbistan Mahallesi’nin 1/1000’lik uygulama imar planıyla Karaelbistan’ın gelişiminin önünün açıldığını söyledi. Gürbüz açıklamasında Karaelbistan Mahallesine yaklaşık 100 bin metre karelik millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, Muhalefet partilerinin ret oylarına karşı, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Karaelbistan Mahallesinin gelişiminin önünün açıldığını belirtti.

Başkan Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Karaelbistan Mahallemizde; Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan gayrimenkullerin 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili bir kararımız vardı. Muhalefet partileri ret oyu verdi. AK Parti ve MHP oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi, o bölgeleri kentsel dönüşümde rezerv alanı olarak kullanacak ve yeni yatırım alanları oluşturmuş olduk.

Karaelbistan’da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteği ile yaklaşık 100 bin m² millet bahçesi yapmak istiyoruz. Bütün bütçesi de bakanlığımız tarafından karşılanacak. Bu konuyla ilgili de gayrimenkulleri araştırıyoruz. Hazineye ait uygun gayrimenkulleri bulmamız halinde şehir merkezindeki gibi bir benzerini Karaelbistan’a kazandırmış olacağız. Karaelbistan’da bir kentsel dönüşüm çalışması başlatacağız. Karaelbistan’a bu yatırımın kazandırmada ısrarcı olsak da; üzülerek söylüyorum muhalefet buna da karşı çıktı. Yapılmasını istemiyor. Nerede hayırlı bir iş var onun karşısında yer alıyorlar” dedi.