Gürbüz, “Şehrimiz, bu dev spor organizasyonuna hazır”

Başkan Gürbüz, vatandaşlara da spor sevgisi aşılamak için 5 kilometrelik halk koşusu düzenlediklerini belirterek, “Şehrimiz, bu dev spor organizasyonuna hazır” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl 11.’si düzenlenecek Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan’ın, uluslararası çapta düzenlenen bu büyük organizasyon ile diğer alanlarda olduğu gibi sporda da adından söz ettirdiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın kentimizin adının duyurulmasındaki önemi yadsınamaz” diye konuştu.

11. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın, 2 Ekim Cumartesi günü start alacağının bilgisini veren Başkan Gürbüz, bu yıl 100 kilometrelik bir parkur hazırlandığını dile getirdi.

Ultramaratonun, ilçeye bağlı Kavaktepe Mahallesi’nden start alacağını bildiren Başkan Gürbüz, “Yabancı ve yerli ultramaraton sporcularının katılımını beklediğimiz bu özel koşuyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Bu yıl 11.’si düzenlenecek zorlu yarış, Kavaktepe Mahallemizden başlayıp Lavanta Vadisinin çevresinden geçildikten sonra Pınarbaşı mesire alanında sona erecek. Sporcularımız, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele ederken biz de Elbistan Belediyesi olarak onların her anlarında yanlarında olacağız. Spor, bir kentin tanıtımında turizm kadar önemli bir değerdir. Biz de bu organizasyona ev sahipliği yaparak kentimizin marka değerine artı katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şampiyona heyecanın sonraki gününde yapılacak halk koşusuyla ilgili ise, şu bilgileri aktardı:

“Ultramaraton, daha çok tecrübe ve üst düzey kondisyon isteyen bir spor dalı. 2 Ekim Cumartesi günü profesyonel sporcularımızın katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonanın ertesi günü de tüm halkımızın katılımına açık olacak şekilde bir halk koşusu organizemiz var. Halk koşusuna katılmak isteyen hemşerilerimizin eşofmanını ve spor ayakkabısını giyerek saat 10.00’da Nurhak yol kavşağında olmaları yeterli. Halk koşumuzun uzunluğu 5 kilometre olacak. Nurhak kavşağından başlayıp, Elbistan Şehir Müzesi’nde sona erecek. Bu koşunun asıl amacı, halkımıza sporu sevdirmek ve teşvik etmek. Onun için de dereceye girenlere para ödülümüz var. Birinciye 1500 TL ödül vereceğiz. İlk 10’a giren sporcularımız da değişen miktarlarda ödül alacak. Tüm vatandaşlarımızı bu koşuda ter dökmeye ve finiş çizgisini ilk göğüsleyen kişi olmak için mücadeleye davet ediyorum.”

