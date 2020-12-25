Gürbüz, “toplumun her kesimi ile istişare yapmaya devam edeceğiz”

Elbistan kent merkezi imar planının yapım sürecinin tamamlanması sonrası düzgün imar parseli oluşturmak adına ilçe genelinde görev yapan harita mühendisleri ile görüşen Başkan Mehmet Gürbüz, “alınacak kararların sahada uygulanırlığı çok önemli” dedi.

Elbistan için en uygun ve ihtiyaçlara cevap verecek bir imar parseli oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Gürbüz, toplumun her kesimi ile istişare yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “İlçemizin acil ihtiyaçlarından biri olarak gördüğümüz imar planı yapım sürecini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştık. Vatandaşlarımızın beklentisi ve talepleri doğrultusunda hazırlanan bu plan, Elbistan Belediye Meclisimiz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisimizin ittifakı ile hazırlanmış ve uygulanmasına başlanmıştır. Bizlerde bu gün Harita ve Kadastro Mühendisleri Elbistan Temsilciliği ile bir araya gelerek 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinin uygulanması, nasıl yapılacağı ve yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi alışverişi yaptık. Alınacak kararların sahada uygulanırlığı bizim için çok önemli. Bu konuda fikri olan tüm oda ve temsilciliklerimiz ile görüşmelerimiz devam edecektir. Bizim amacımızı bu memleketi hep birlikte yaşanabilir bir hale getirmektir” dedi.

Madde 18 uygulaması ve Amacı Nedir?

Bu düzenlemenin amacı, imar planına uygun düzgün imar parseli oluşturmaktır. Bir yerde madde 18 uygulamasına gidilebilmesi için, öncelikle orada bir imar planı bulunmalıdır. Ve biz bunları tamamladık. İmar planlarında taşınmazın konum ve işlevi önem taşırken; İmar Kanunu madde 18 ise, mülkiyete ilişkindir. Bu uygulamayla; yol, yeşil alan gibi kamu alanlarının imar parsellerinde oluşan değer artışı karşılığında düzenlemeye giren parsel maliklerinden bedelsiz olarak alınıp kamunun eline geçmesi sağlanır. İmar Kanunu madde 18 düzenlemesi, uygulamada parselasyon planı, düzenleme ortaklık payı kesintisi (DOP), hamur kuralı gibi adlarla anılmaktadır.