Gürbüz, 'Yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale geldi'

Ülke genelinde kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yağmur suyu toplama sistemi uygulaması başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yönetmeliğin 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binaları kapsadığını, ancak Bakanlık tarafından belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilme yetkisi verdiğini söyledi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Ülkemiz genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni bir yönetmenlik yayınlandı ve bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelik ile 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binalarda yağmur suyu toplama sistemi kullanılacak. Elbistan Belediyesi olarak bundan sonra yapılacak tüm binalarda bu uygulamaya geçtik. Daha küçük parsellerde ise belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara bu konuda zorunluluk getirebilme yetkisi verildi. Bu değişiklikle, çatıda toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altında bir depoda toplanarak, bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılacak” dedi.

Kuraklıkla mücadelemize güç katacak

Başkan Gürbüz bu yönetmeliğin kuraklıkla mücadelede daha etkin bir rol alacağını belirterek, “Alternatif su kaynaklarının değerlendirme yöntemlerinden biri olan yağmur suyu hasadıyla su kaynaklarımız korunacak. Ayrıca kuraklıkla mücadelemize güç katacak bu uygulama ile su kaynaklarımızın korunması da sağlanacak” diyerek sözlerini tamamladı.