Gürbüz, “Yeni normalleşmede kurallardan taviz vermeyelim”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 Haziran itibariyle salgına karşı alınan tedbirlerin azaltılarak kontrollü olarak yapılacak normal hayata dönüş süreci konusunda Elbistanlı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Salgına karşı kuralların devamlılığına vurgu yapan Başkan Mehmet Gürbüz, maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.
Ülke geneliyle birlikte Elbistan’da da vaka sayılarında yaşanan düşüşle sağlıklı bir hayata bir adım daha yaklaşılıyor. Başkan Gürbüz tedbirlerin tekrar düzenleneceği yeni dönemde de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlara çok sık bilgilendirme yapan ve uyarıda bulunan Başkan Gürbüz, bugünkü açıklamasıyla gösterilen bu mücadelenin, yapılan fedakârlıkların boşa gitmemesi için kurallara uymaya devam edilmesinin önemine değinerek; “Elbistan’a huzurlu, sağlıklı ve hayırlı haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Daha normal bir hayata doğru ilerlerken bütün değerli vatandaşlarımızın belirlenen kurallara yine özenle uymalarını ve gösterdikleri fedakârlıkların boşa gitmemesi için duyarlı olmalarını rica ediyorum” ifadeleriyle Elbistanlıları normal hayata geçiş sürecinde dikkatli olmaya çağırdı.
|İmsak
|03:22
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30