Gürbüz’den çarpıcı açıklamalar: Kendi önergesine bile ret veren muhalefetle karşı karşıyayız

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerinin şehrin gelişmemesi için mücadele ettiğini söyledi.



Muhalefetin kendi önergesine dahi ret veren bir duruma geldiğini belirten Gürbüz: “Maalesef akıl tutulması ile karşılaşıyoruz. Muhalefet partileri, kendi getirmiş oldukları tekliflerini bile reddettiler bugün. Elbistan’a hizmet noktasında, ilçenin önünün açılması noktasında iktidar partileri ve belediye olarak getirdiğimiz her kararı reddettikleri gibi kendi kararlarını da bugün reddettiler. Maalesef bugün bu muhalefet anlayışı ile de karşılaşmış olduk. Ben bunları kınıyorum. Elbistan’ın önünün kapatılması noktasında bu kadar mücadele edilmez. Bu topluma düşmanlıkları nedendir bilmiyorum. İdari konularla ilgili tekliflerimiz vardı. Muhalefet partileri reddetseler de AK Parti ve MHP’nin oy çokluğu ile geçmiş oldu” diye konuştu.



Karaelbistan’ın çehresi değişecek

Muhalefet partilerinin ret oylarına karşı, AK Parti ve MHPli meclis üyelerinin oylarıyla Karaelbistan Mahallesinin gelişiminin önünün açıldığını belirten Gürbüz: “Karaelbistan Mahallemizde; Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan gayrimenkullerin 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili bir kararımız vardı. Muhalefet partileri ret oyu verdi. AK Parti ve MHP oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi, o bölgeleri kentsel dönüşümde rezerv alanı olarak kullanacak ve yeni yatırım alanları oluşturmuş olduk.

Karaelbistan’da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteği ile yaklaşık 100 bin m² millet bahçesi yapmak istiyoruz. Bütün bütçesi de bakanlığımız tarafından karşılanacak. Bu konuyla ilgili de gayrimenkulleri araştırıyoruz. Hazineye ait uygun gayrimenkulleri bulmamız halinde şehir merkezindeki gibi bir benzerini Karaelbistan’a kazandırmış olacağız. Karaelbistan’da bir kentsel dönüşüm çalışması başlatacağız. Karaelbistan’a bu yatırımın kazandırmada ısrarcı olsak da; üzülerek söylüyorum muhalefet buna da karşı çıktı. Yapılmasını istemiyor. Nerede hayırlı bir iş var onun karşısında yer alıyorlar” dedi.

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Elbistan Belediyesi olarak, 30 yıl geriden gelen kamulaştırma problemini çözmek için ortaya koydukları iradeye, muhalefetin karşı çıktığını vurgulayan Başkan Mehmet Gürbüz: “Elbistan’da yaklaşık 30 yıllık kamulaştırmasız el atmalarla ilgili sorunlar var. Birçok vatandaşımızın gayrimenkulleri o günkü idarelerce alınmış veya kullanımı değiştirilmiş. Vatandaşın 30-50 yıllık sorununu çözmek için Elbistan Belediye Meclisi’ne bir teklif sunduk. Bizim amacımız, daha önce çözülemeyen ve sıkıntılı gördüğümüz tüm imar sorunlarının artık çözülmesini istiyoruz. Biz vatandaşın bu biriken sorununu çözmek isterken siz neden rahatsız oluyorsunuz muhalefet partileri.

Elbistan Belediyesi’nin bu iradesine saygı duymanızı beklemiyorum ama artık şu iftiralarınızdan vazgeçin. Yanlış bilgilendirmelerden vazgeçin. Bu arkadaşlar nasıl hükümete karşı çıkıyorlarsa burada da belediyeye karşı çıkıyorlar. Çalıştırmak istemiyorlar. Meclisi kilitlemeye çalışıyorlar. Size rağmen bu hizmetlerin hepsini yapacağız.

Aylardır çarptıkları bir konu var. Artık, anlayabilecekleri zeka seviyesine indirerek açıklayacağım. Elbistan’ı parsel parsel satıyorlar diyorlar. Kim satmış belgeleri ile açıklayayım. 1999-2008 döneminde toplam satışı gerçekleştirilen alan 105 bin 688 m². 15 ve 16.madde kapsamında encümen tarafından satılan toplam alan 58 bin 987 m². 2010-2019 döneminde ise toplam satış 152 bin 96 m². Bunun 41 bin 263 m²’si encümen tarafından gerçekleştirilmiş.

Bizim dönemimizde ise toplam satışı gerçekleştirilen arsa 52 bin 726 m². Encümen tarafından satılan alan ise sadece 7 bin 781 m²’dir. Vicdanınız kurusun. Daha önce söyledim size matematik dersi alın diye. Hepsini yüzünüze çarpacağım.

Yine bizim dönemimizde 70 bin m² merkez mahalleleri sınırlarında yer satın almışız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermişiz. OSB’de 22 bin m² yatırımcılar için satın alınmış. Yaklaşık 50 bin m² alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yatırım yapmaları için tahsis edilmiş.

Bunlar anlamak istemiyorlar. Bu milleti aptal yerine koyamazsınız. Belgeleri ile beraber metrekare metrekare sunuyorum. Belediye meclisine geleceksiniz; tüm kamu yatırımlarını reddedeceksiniz; Elbistan’da yapılmak istenen tüm hayırlı şeylere karşı çıkacaksınız hatta kendi getirdiğiniz önergeleri reddedeceksiniz arkasından da ‘parsel parsel satıyorlar’ diyeceksiniz. Parsel parsel satanlar sizlersiniz. Elbistan’ı karıştırmak için kirli işbirliği yapanlar sizlersiniz. Bu güne kadar sizden çekindiğim için susmadım. Biraz insafa gelmenizi bekledim. Memleketin kalkınmasını kim istemiyorsa, kim karşı duruyorsa, hangi kirli ilişkiler içerisindeyse hepsini tek tek vatandaşlarıma anlatacağım.

Yaklaşık 6 aydır çok basit konularda bile zorlanıyoruz. Tekliflerimizi meclisten geçirme noktasında ciddi sıkıntılar içerisinde kalıyorum. Bu günde bunu gördüm ki; AK Parti ve MHP’nin sağduyulu yaklaşımları ile meclis üyelerimizle biriken konular aşmış olduk. Ama kendi ittifaklarının ötesine geçip AK Parti ve MHP ile bu anlamda kirli ve yanlış bilgilendirme yaparak kurumumuzu çalıştırmak isteyenler; tahrip etmek için harcadıkları enerjiyi ve çabayı memleketin kalkınması için harcayın. Bugünler geçecek. Yaptığımı çalışmaları ve bana yaptırılmayan çalışmaları da hemşerilerimin takdirine bırakıyorum” diye konuştu.