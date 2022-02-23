Gürbüz’ün hamleleri inşaat sektörünün önünü açtı, sektör temsilcilerinden tam destek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün önceki dönemden kaynaklı durağan hale gelen inşaat sektörünün canlanması için ruhsat sayısını artırması ve 1/5000’lik imar planının bir an önce çıkarılması için sivil toplum örgütleriyle iş birliğine gitmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılandı.



İnşaat sektöründeki durağanlığı çözmek için yapı ruhsatı sayısında çok fazla artış sağladıklarını belirten belediye başkanı Mehmet Gürbüz, ekonominin lokomoiti olarak tabir edilen sektörün canlanmasıyla istihdam ve ticari faaliyetlerin arttığına dikkat çekti.

Sektörü canlandırmak için yapı ruhsatı sayısını iki katına çıkardık

Elbistan’da 2019 yılı sonrası bekleyen, inşaat sektörüyle ilgi sorunları çözebilmek adına İller Bankası tarafından yapılmış olan imar planını revize ettiklerini belirten Başkan Gürbüz: “Bu revizyon sayesinde ciddi iyileşmeler yakaladık. Bununla ilgili ben istatistiksel bilgileri paylaşmak istiyorum. Örneğin 2020 yılında 177 adet olan yapı ruhsatımız 2021 yılında 345'e yükseldi. Ön izin belgelerimiz 77 adet verilmişti, 2020 yılında. Bu sayı 2021'de106'ya yükseldi. Proje Uygunluk belgelerimiz 23'ten 55'e, imar çapları 97’den 193’e, konut iş yeri ve yapı kullanım izinleri ise 700’den 1219'a yükseldi. Bu da şunu gösteriyor, yüzde 300'e yakın birçok alanda artışlar var. Yani önümüzdeki günler Elbistan için inşa sektörünün sezonun açılması ile beraber şahlanacağı büyüyeceği inşallah ciddi sayıda istihdamının karşılanacağı bir alan olacak. Bu da belediyenin yapmış olduğu kolaylaştırmalar, sektörün ve bu sektörde iş yapan müteahhit arkadaşlarımızın önlerinin açılabilmesi ile ilgili iyileştirmelerin bir sonucudur” diye konuştu.

Yeni imar planıyla büyük atılımlar sağlanacak

Yeni imar planıyla sektörün yeni hamleler yapacağını belirten Gürbüz: “Biz önümüzdeki günlerde yeni imar planı ile İnşallah bu oranları çok daha fazla arttıracağız. Biz diyoruz ki Elbistan Belediyesi üreten bir belediye, üreticinin yanında olan bir belediye. İnşaat sektörü lokomotiv bir sektördür ve önünün açılması ile ilgili gerekli revizyonlarda ve çalışmalarda her türlü kolaylığı vatandaşlarımıza sağlayacağız. Bu da inşallah önümüzdeki günlerde Elbistan'ın kalkınması noktasında yeni hamlelerin yapması noktasında büyük atılımlar ve sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Temur: “Ruhsat sayısının artması demek şehrin gelişmesi demektir”

Elbistan Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Temur, Belediye Başkanı Gürbüz’ün yaptığı hamleler ile sektörün canlandığını söyledi.

Temur yaptığı açıklamada şunları söyledi: Tabiki ruhsat sayısının artması demek, Elbistan’ın geliştiğine işarettir. İnşaat ruhsatlarının olması hem vatandaş, hem müteahhit, hem de şehrin gelişmesi açısından her zaman faydalıdır. Ruhsatlar inşaatın devamı demektir. Bu da Elbistan ekonomisine şehrin gelişmesine katkıdır. Bildiğiniz gibi inşaatlarda istihdam oranı yüksektir. İşçi çalışacak, malzeme alınacak, şehre girdi sağlanacak. Burada çalışan insanlarımız faydalanacak. Şehrimiz bir taraftan da yapılaşmayla güzelleşecek. Belediye başkanımızla yaptığımız toplantıda 1/5000’lik imar planı üzerine desteklerimizi açıkladık. Biliyorsunuz önceki dönem yapılan plan mahkeme kararıyla durdurulmuştu. İmar planının durdurulması ileriye yönelik sıkıntıları da beraberinde getireceği için belediye başkanımız bu sıkıntıyı zamanından önce aşalım diyerek bizimle diyalog sağladı. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. İmar planını tekrardan Elbistan'a kazandırabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu toplantılar devam ediyor. Odalar katkılarını sunuyorlar. Yani Elbistan’ın geleceğini hep birlikte planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Belediye başkanımızın çalışmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin: “Sektörün hareketlenmesi demek esnafımıza katkı sağlamak demektir”

İnşaat sektörünün hareketlenmesinin esnafa olumlu yansıdığını ifade eden Esnaflar Odası Başkanı Kemal Şahin de açıklamasında: “Sektörün hareketlenmesi demek esnafımıza katkı sağlamak demektir. Bu konuda yoğun çaba sarf eden Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz e teşekkür ediyorum. Daha önceleri az sayıda olan inşaat ruhsatı sayısı Mehmet başkanımızla birlikte kat be kat arttı. İnşallah yeni imar planımız da bir an önce faaliyete geçer ve esnafımızın işleri artar, sektörlerimiz hareketlenir bütün Elbistan’ımıza da faydası olur” dedi.

Dumlupınar: “Belediye Başkanımız Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

Elbistan’ın gelişmesi ve kalkınması adına sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e çalışmaları için teşekkür eden inşaat mühendisi ve müteahhit Süleyman Dumlupınar da: “Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e sektörün önünün açılması noktasında attığı adımlardan dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Elbistan’da uzun bir zamandır imar sorunu vardı. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz hem mimar hem de şehir plancısı olmasından dolayı konuya çok vakıf. Kendisi çok hızlı bir şekilde hareket ederek bizlerle toplantı yaptı. Sağ olsun kendisinden çok memnunuz. Büyükşehir belediyesi 1/5000’lik imar planını yapma yetkisini Elbistan Belediyesine devretti. Yeni planımız hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Başkanımız bizlerden de destek istedi, biz de mühendis ve müteahhitler olarak destek veriyoruz. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir, gelişmekte olan ülkelerin lokomotifi inşaat ve turizmdir. Biz yaza dayalı bir ekonomiye dayalıyız. Ülkemizin kalkınması için de inşaat sektörünün durmaması gerekiyor. Belediye başkanımızın attığı bu adımları destekliyor ve kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Alagöz: “Alternatiflerin artırılması vatandaşa olumlu yansır”

Konut üretimini sürdüren müteahhit İsmail Alagöz de, alternatiflerin artmasının olumlu yansımaları olacağına değindi.

Alagöz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Şehrimizde zaman zaman inşaat sektörüyle ilgili plansal kısıtlamalar oldu. Fakat başkan bey bu kısıtlamaları bir şekilde kaldırdı. Planlamalarımız yapıldı. O adımın ardından geçen yıl ve bu yıl inşaat sektöründe bir canlanma oldu. İnşaat sektörü hem istihdam anlamında hem de piyasayı hareketlendirme anlamında lokomotif bir sektördür. İnşaat sektöründeki artışın bu şekilde devam etmesi piyasayı rahatlatacaktır. Konut üretimi ne kadar artarsa şehrimizin faydasınadır. Alternatif çoğalır, hem müteahhidin hem de ev sahibi olmak isteyenlerin lehine olur.”