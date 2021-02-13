Güreşçi çocuklara destek için harekete geçti!

Atasporlarının başında gelen güreşin başkentlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, berber Ahmet Ceyhan, güreşçi çocuklara eşofman hediye etti.Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesinde Bir berber ve kuaför salonunu işleten Ahmet Ceyhan, güreşçi çocuklara destek olmak için harekete geçti.

Antrenmanlarda giyebilecekleri eşofman takımına sponsor olan Ceyhan, düzenlediği programda hediyelerini teslim etti.

Atasporumuz denilince akla güreş geldiğini, güreş deyince de Kahramanmaraş'ın geldiğini hatırlatan Ceyhan, "Şehrimizden bugüne kadar çok şampiyonlar çıktı. Bizde küçük kardeşlerimize destek olmak icin eşofman takımları hediye ettik DEDİ.

Güreş antrenörü Halil Hopur da, kentin güreşte lokomotif bir şehir olduğunu belirterek, Biz her zaman güreşe destek verenlerin yanındayız. Böyle desteklerle birlikte bizde ay yıldızlı arma için başarıları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hopur daha sonra Ceyhan'a bir plaket takdim etti.