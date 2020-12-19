Güven: “60 yıllık hayal Mahir Ünal’la gerçek oluyor”

Afşin-Elbistan ovasındaki kıraç tarım alanlarının suya kavuşturulması için 1960lı yıllarda konuşulmaya başlanan ve o gün bu gündür hayal olarak görülen Karakuz Barajı rüyası gerçek oluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın destekleri ile hayata geçirilecek olan projenin toplam maliyeti 720 milyon lira.

Bölgede yaklaşık 600 dekar kıraç alan suya kavuşacak ve çiftçinin geliri katlanarak hem istihdama katkı sağlanacak hem de bölge ekonomisi canlanacak.

AK Parti iktidarında yapılamaz denilen birçok rüyanın gerçekleştirildiğini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, genel başkan yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile bölgenin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüştürüldüğünü ve tarımda bol kazançlı günlere doğru yol alındığını söyledi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de: “Karakuz barajımız Afşin’imize Kahramanmaraş’ımıza bölgemize hayırlı olsundedi.