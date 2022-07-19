Güven: Ünlü sanatçıların sahne alacağı festival aromatik yağ ve arı ürünleri festivalimiz Afşin’e çok şey katacak

Afşin Belediyesi 15 kök lavanta fidesi ile başladığı yolculuğunu aromatik yağlar ve arı ürünleri festivali ile taçlandırıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in peyzaj amaçlı ekilen lavantadan ekonomik gelir sağlanması için başlattığı araştırma ve çalışma sonucunda yüzlerce dekar alanda ekimi yapılarak yağından gelir sağlanan lavantayla, arı ürünlerinin tanıtımı ve kent ekonomisinin canlandırılması için dev festival düzenleniyor.



Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali 20 Temmuz’da start alacak ve dört gün boyunca sürecek. Festivalde, son zamanlarda “Samsak Döveci” şarkısıyla adından söz ettiren Elif Buse Doğan, Anadolu Rock efsanesi Kıraç ve romantik şarkılarıyla Rafet El Roman ve yerel sanatçılar sahne alacak.



Afşin’in aromatik bitkiler ve arı ürünleriyle bilindik bir şehir haline geldiğini belirten belediye başkanı Mehmet fatih güven, verilen emeğin karşılığının alınmaya başlandığını belirtti.

Afşinli çiftçilerin kazancı bol olduğu için aromatik bitki üretimine başladığını belirten Güven, düzenlenen festival ile de ürün tanıtımının yanı sıra yerel esnafın kazancını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Güven yaptığı açıklamada: “Lavanta hasat şenliğinden aromatik yağlar ve arı ürünleri festivaline geldik. Aslında bu isim değişikliği bile bu konuda aldığımız yolun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hayalimizde sadece lavanta yetiştirmek, çevremize yaygınlaştırmak ve turizm potansiyeli oluşturmak varken bugün Türkiye’nin en büyük lavanta yağı üreticisiyiz. Diğer tıbbi aromatik bitkileri de yetiştiriyoruz. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesiyle birlikte arı ve arı ürünlerini de ekledik. Polen üretimimizi tamamladık, hasılatımızı elde ettik. Bu ay sonu itibarıyla da bal hasadını yapacağız. Peşinden de diğer arı ürünleri devreye girecek. Hatta çiftçilerimize destek olmak için kraliçe arı üretimi de önümüzdeki günlerde başlayacak. Afşin coğrafyasına uygun ana arılarla üreticilerimizin daha verimli arıcılık yapmasını sağlayacağız. Geldiğimiz nokta bizim için çok önemli, aslında bizim tüm çabamız Afşin halkının yeni bir işle, yeni bir sektörle tanışmasıdır. Çocuklarımıza, torunlarımıza yeni iş alanlarının doğmasıdır. Tarımsal alanda gelişip katma değeri yüksek ürünler üreterek aş ve iş imkanları oluşturmaktır. Büyük hayalimiz Afşin’de göçü durdurmaktır. Biz bu yüzden aromatik bitkilerin tüm çıktılarını düşündük. Turizm çıktısını düşündük, aromatik yağlar çıktısını düşündük, kozmetik çıktısını düşündük ve bununla ilgili de sağlam adımlar attık. Bir yandan da çiftçilerimize ürün satın alma ve danışmanlık garantisi verdik. Şu an 6 köyümüzde lavanta üretimi yapılmaktadır. Bizim örnek çiftçimizle birlikte gül bahçemizdeki deneme üretimimiz devam ediyor, çok iyi sonuçlar aldık. Önümüzdeki sezondan itibaren de kekik, biberiye gibi ürünler Afşin’de üretilip ülkemizde ve dünya genelinde pazarlanacak”



Biz ilçemizde oluşturduğumuz yeni alanı tüm Türkiye’ye tanıtmak istedik. Bu nedenle de düşündüğümüz festivalimizin ilkini düzenliyoruz. Festivalimizde Elif Buse Doğan, Anadolu Rock efsanesi Kıraç ve romantik şarkılarıyla Rafet El Roman ve çok değerli yerel sanatçılarımız sahne alacak.



Festivalle birlikte ürün tanıtımımızın yanı sıra esnafımızın da kazancını artırmayı hedefliyoruz. Festivalde ulusal kozmetik firmaları yer alacak, arı ürünleri ve arı ekipmanları satan firmalar yer alacak. Günlerce Afşin’de hem sosyal hayat renklenecek hem de ticari hayat renklenecek. Hemşerilerimiz festivalin Afşin’e ve esnafımıza katkısını görecekler. Bir yola çıktık, ama başladığımız nokta ile geldiğimiz yer aras…