Güvenç; 15 Temmuz, Milli İradenin Üzerinde Güç Olmadığının Kanıtıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Güvenç, 15 Temmuz’da hain terör örgütü FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin bir destana dönüştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve çağrısıyla sokaklara dökülerek bu destanı yazan aziz Türk milletine teşekkür etti.

“Abdestini alarak şehadete koşan kahramanlar…”

Türkiye’nin vesayetle yönetilemeyeceğini hatırlatan Güvenç, mesajında şunları söyledi: “Hain terör örgütü FETÖ, dini ve milli değerlerimizi kullanarak bu milleti alçakça kandırmıştır. Bununla yetinmeyen bu hain örgüt, en mahrem kurumlarımızı kullanarak millete de 15 Temmuz’da kurşun sıkmıştır. Ancak bu millet iradesini ortaya koymuş ve bu hainliğin karşısında durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde tankların, helikopterlerin, savaş uçaklarının ve her türlü silahın karşısında abdestini alarak şehadete koşan kahramanlar, darbecilere karşı dimdik durmuştur. 15 Temmuz’da gösterilen irade Türk milletinin genlerinden gelmektedir. Dün Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadele, 15 Temmuz’da da verilmiştir. Milletimiz ortaya koyduğu mücadele ile vatanını bir kez daha kurtarmıştır. 15 Temmuz mücadelesini göğsümüzde büyük bir gururla taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Bu mücadelede canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.