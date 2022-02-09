Güvenç 3 mahallenin sağlık ve eğitim problemini çözdü!

Dulkadiroğlu belediyesi meclis toplantı salonun da ilgili kurum müdürlülerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda söz konusu 3 mahallenin eğitim ve sağlık gibi sorunları masaya yatırıldı.

Özellikle yapılacak olan şeyh adil aile sağlık merkezi 32 derslik okul konusunda yaşan yer problemi çözüme kavuşturularak civar mahallerin bu konudaki sorunları da son bulmuş oldu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç çok verimli bir toplantı olduğunu söyleyerek herkesin yararına kararlar alındığını vurguladı.

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu da sağlık ve eğitim alanında var olan bu sorunu birlik ve beraberlik içinde çözdüklerine dikkat çekti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yapılacak olan sağlık kompleksi ve okul hakkında bilgiler verdi.