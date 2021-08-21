Güvenç ailesinin en mutlu günü

Neva Garden Kır Bahçesi’nde gerçekleştirilen nikâh akdi, son yılların en görkemli töreni olarak lanse edildi.

Güvenç ve Arslankılıç aileleri, Salon girişinde konuklarını tek tek karşılayarak bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ilettiler.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çiftinin düğün merasimine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün kıydığı nikâhın şahitliğini TBMM Başkanı Şentop, Bakan Muş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti milletvekilleri, iş adamları, siyasiler ve bürokratlar yaptı.