Güvenç: “Aksu TV'nin 14. yılını içtenlikle kutluyorum”

14 yıl önce Yener Ailesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Aksu TV, bugün itibarıyla birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine başladı.

Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.

Ülke ve Kahramanmaraş siyasetinin önemli ismi TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yeni içeriklerle 14.yeni yayın dönemine başlayan Aksu TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti.