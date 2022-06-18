Güvenç, arıcılık yapan üreticilerle bir araya geldi!
Kentin Sorunlarıyla Her Fırsatta İlgilenen TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Bu Seferde Arıcılık Yapan Üreticilerle Bir Araya Geldi.
Kahramanmaraş'ta Arıcılığın Sorunları Ve Geliştirilmesi Amacıyla İl Tarım Orman Müdürlüğünde Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tarım Ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Arıcılar Birliği Ve Arıcıların Katılımlarıyla Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi.
Toplantıda Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Arıcılık Ve Ve Lavanta Yetiştiriciliği Sunumuyla Üreticilere Bu Sektörde Sunulan İmkânlar Hakkında Bilgiler Verdi.
Toplantı Sonunda Bir Açıklama Yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Bu Sektördeki Üreticilerin Her Zaman Destekçisi Olacaklarını Dile Getirdi.
Bu Alanda Güzel Bir Farkındalık Oluştuğunu İfade Eden TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç” Üretimi, Kalite Ve Katma Değeri Artırmalıyız” Dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31