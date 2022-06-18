Güvenç, arıcılık yapan üreticilerle bir araya geldi!

Kahramanmaraş'ta Arıcılığın Sorunları Ve Geliştirilmesi Amacıyla İl Tarım Orman Müdürlüğünde Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tarım Ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Arıcılar Birliği Ve Arıcıların Katılımlarıyla Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi.

Toplantıda Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Arıcılık Ve Ve Lavanta Yetiştiriciliği Sunumuyla Üreticilere Bu Sektörde Sunulan İmkânlar Hakkında Bilgiler Verdi.

Toplantı Sonunda Bir Açıklama Yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Bu Sektördeki Üreticilerin Her Zaman Destekçisi Olacaklarını Dile Getirdi.

Bu Alanda Güzel Bir Farkındalık Oluştuğunu İfade Eden TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç” Üretimi, Kalite Ve Katma Değeri Artırmalıyız” Dedi.