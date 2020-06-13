Güvenç: Bu bölgelere bir zamanlar teröristler geziyordu

Yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan ve yaklaşık 48 milyon TL maliyeti bulanan Nurhak ile Çağlayancerit İlçesini birbirine bağlayacak olan yolda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şuana kadar 30 km’lik alanda asfalt çalışması tamamlanan yolun yılsonunda bitirilmesi planlanıyor.

Yapılan yolun tamamlanmasıyla 220 km olan Kahramanmaraş Nurhak arası 97 km’ye düşecek. Hafta sonu memleketi Kahramanmaraş’a gelen TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve beraberindeki heyetle birlikte yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Türkiye’nin her yerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nurhak ile Çağlayancerit İlçesi arasında yapılan yolda incelemelerde bulunan İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, “Bu bölgelere bir zamanlar teröristler geliyordu, faaliyet yürütüyordu. Fakat yol medeniyettir, artık askerimiz burada, köylü burada insanımız burada” dedi.