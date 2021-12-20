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Güvenç, meslek odası başkanlarıyla buluştu

Kahramanmaraş’taki meslek odası başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Güvenç, Türk ekonomisine ve AK Parti iktidarına güven mesajları verdi.

KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 14:19
Güvenç, meslek odası başkanlarıyla buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yoğun bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından soluğu Kahramanmaraş’ta alan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, çeşitli programlara katılırken, toplumun tüm kesimlerine hitap eden noktalara da ziyaretler gerçekleştiriyor.

GÜNE MESLEK ODASI BAŞKANLARIYLA BAŞLADI

Güne Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın düzenlediği programda başlayan Güvenç, meslek odası başkanlarıyla bir araya geldi. MADO Evi’nde düzenlenen programda meslek odası başkanlarıyla istişarelerde bulunan Güvenç, sorun ve talepleri dinledi. Acil çözüme kavuşturulması gereken konulara yerinde müdahale ederek, yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren Güvenç, meslek odası başkanlarının Türkiye ekonomisine yönelik sorularını yanıtladı.

“ESNAFIMIZIN SORUNLARI VAR AMA AK PARTİ’YE GÜVENİYORLAR”

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu öncülüğündeki meslek odası başkanlarına, Türk ekonomisine ve AK Parti hükümetine güven mesajları veren Celalettin Güvenç, meslek odalarının ekonominin gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Güvenç, “Yüce meclisimizde yoğun bir şekilde geçen bütçe görüşmelerini tamamladık. Öncelikle 2022 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri süresinde maalesef şehrimizden biraz uzak kaldık ama bütçe görüşmeleri tamamlanır tamamlanmaz da soluğu burada aldık. Hemşerilerimizle buluşuyor, taleplerini dinliyoruz. Bugün de Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Ahmet Kuybu öncülüğünde meslek odası başkanlarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Oda başkanlarımız şehrimizde çok büyük bir kesime hitap ediyorlar, bizim için çok değerliler. Şunu açık açık ifade etmem gerekiyor ki, hem oda başkanlarımız hem de esnaflarımız sorunlarını ifade etseler de AK Parti’ye olan güvenlerini de açık açık söylüyorlar. Bu destekleri bizim çok önemli. Artı biz bu istişare toplantılarından ders alıyoruz, öğreniyoruz, öğrendiklerimizi belediye başkanlarımıza, bakanlarımıza taşıyoruz. Aynı zamanda onlarla hemhal oluyoruz. Verimli bir ziyaret oldu ben çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.”

TÜRK EKONOMİSİNE VE AK PARTİ’YE GÜVEN MESAJI

Toplantıda özellikle ekonominin konuşulduğunu aktaran Güvenç, Türkiye’nin, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yaşanan zorlu süreci başarıyla geride bırakacağına dikkat çekti. Meslek odası başkanlarına ekonomiye ve AK Parti iktidarına güvenin mesajı veren Celalettin Güvenç, “Sayın Cumhurbaşkanımız da altını çiziyor sadece Türkiye değil küresel anlamda ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Öncelikle yaşadığımız sürece bu açıdan bakmalıyız. Türkiye olarak karşımızda hem küresel güçler hem de içimizdeki artıklar var ve açık açık dünyanın en iyi işini yapsanız da sizin karşınızdayız diyor. Darbeyle, terörle her türlü saldırıyla yükselişimizi

durdurmak isteyenler, ekonomimizle bizi hizaya getirmeye çalışıyor. Tarihin her döneminde ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bitti denildiği noktada dimdik ayağa kalkmasını bildik, ekonomik saldırıları da göğüsleriz inşallah. Şuan uyguladığımız düşük faiz uygulaması ve ekonomi politikamızı geri adım atmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizler esnaflar olarak ekonomimizin temelisiniz, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti iktidarına güvenin. Bu güzel vatanımıza döviz karşılığında hainlik edenlere fırsat vermeyin” ifadelerini kullandı.

Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son bulan programa, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve meslek odası başkanları katıldı.

#TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç #Aksu Haber #Aksu Tv #Kahramanmaraş
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