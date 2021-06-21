Güvenç; “Metropol ilçe Türkoğlu’ nun Yatırımlarını İnceledik”

İlk olarak Türkoğlu Yolderesi Mahallesini ziyaret ederek, Mahalle muhtarı Mehmet Ayçiçek ve vatandaşlarla bir araya geldiler, Büyükşehir Belediyesi ve Türkoğlu Belediyesinin Mahallede yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelediler, fikir alışverişinde bulundular.

Ardından, Türkoğlu ilçesinin simgesi haline gelen Millet Meydanı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak olan ikinci etabını yerinde incelediler.

Daha sonra, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un muhtarlara yeni kazandırmış olduğu muhtarlar dernek binasını ve Başkanı Hıdır İlyas Çiftçi'yi, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Türkoğlu ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ederek, İlçedeki yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Ardından; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu Mahir Ünal Caddesinin devamı olan Türkoğlu ve Ceceli mahallesi Adana karayoluna bağlayacak bulvarın ikinci etap sıcak asfalt döküm çalışmalarını, Şekeroba Millet Meydanı , Karapınar Supark projesi, Değirmenpark projesi ve Kalepark projelerini yerinde incelediler.

Türkoğlu İlçe ziyaretinde konuşan TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ; “Gerek büyükşehir belediyemizin, gerek Türkoğlu Belediyemizin yaptığı yatırımları yerinde inceledik. İki Başkanımıza da şehrimiz adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeşilyöre vadisine gittik, Kahramanmaraş merkezde ne varsa bölgede o olduğunu gördük. Hamdolsun, samimiyetle çalışınca bu sonuçları alabiliyorsunuz. Türkoğlu’muz öteden beri çok önemli bir ilçemiz, bir tarım kenti iken, bugün sanayi şehri haline geldi, metropol ilçe oldu.

Birlikten güç doğar, birlikten bereket doğar, birlikten hizmet doğar, birlikten kuvvet doğar ve şehrimiz kazanır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde de aynı kararlılıkla el birliği ile devam edeceğimizi halkımıza buradan bildirmek istiyorum. Bizim insanımız her türlü hizmetin en iyisine layık Cenab-ı Hak bizi en iyi şekilde halkına hizmet eden insanlardan, siyasetçilerden eylesin.” Diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Biz göreve geldiğimizde dedik ki kırsal alanımızın özellikle, köyden dönüşen mahallelerimizin üç temel sorunu öne çıkıyor yol, su, kanalizasyon, bunu yanında da her bir yere özgü ortalama bir sosyal yaşam alanı, parktır, halı sahadır. Mahallelimizin ortak hareket edeceği taziye evi yada, mahalle konağı konseptiyle alanlara ihtiyacımız var. Bunların hepsinin ihtiyaçlarını çıkardık.

Türkoğlu ilçemiz Kahramanmaraş’ımızın hakikaten metropol ilçelerinden biridir. Kahramanmaraş’ımızın sanayi yatırımlarının önemli bir kısmı bu bölgededir. Her bir ilçemizin, mahallemizin, yerleşim yerlerimizin ortak ihtiyacına göre el birliği ile çalışmaya gayret ediyoruz.

OSB bizim şehrimizin kalkınması için son derece önemli , Türkoğlu’muzda da gıda OSB’yi son aşamaya getirdik, inşallah bunu da faaliyete geçirmiş olacağız. “şeklinde belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise; “Türkoğlu’nda hem büyükşehir belediyemizin, hem Türkoğlu Belediyemizin, hem de hükümetimizin yaptığı projeleri yerinde görme ve anlatma fırsatı buldum. Bu zamana kadar ilçe belediye sınırlarımızda yaptığı projelerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ankara’ da da her zaman hükümet yatırımları ile ilgili Celalettin Güvenç başkanım Türkoğlu’na özel ilgi ve hassasiyeti var.

Türkoğlu son 8-10 yıl içerisinde Kahramanmaraş’a yakınlığı ve büyükşehir yasası ile beraber büyüme tirendin girdi. Şuanda Doğu Akdeniz’in parlayan ilçelerinden bir tanesi yüze yakın sanayi var. İki tane organize sanayi var, gıda organize sanayide büyükşehir belediyemizle beraber son beş yıldır çalışıyoruz, onu da sonuçlandırdık.

Bu zamana kadar bizlere yaptığı yardımlardan dolayı Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve İç İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’e ilçem adına teşekkür ederim.”dedi.