Güvenç, Pazarcık Kızkapanlı Sanayi Ticaret Alanı Bölgesinde incelemelerde bulundu!
TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Pazarcık Kızkapanlı Sanayi Ticaret Alanı Bölgesinde incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 14:59 09.02.2022, 17:19
İlçenin kalkınmasında önemli rol oynayacak Pazarcık Kızkapanlı sanayi ticaret alanı bölgesi incelemesine Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ile vatandaşlar katılım sağladı.
İncelemeler sonrasında heyet Ak Parti ilçe binasına giderek ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.
TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Parti binasındaki ziyaretinin ardından burada açıklamalarda bulundu.
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