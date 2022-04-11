Güvenç tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticilerle bir araya geldi!

İl olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden güvenç, toprak mahsulleri ofisinde arpa dağıtım programına katıldı.

Ardından ziraat odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç üreticilerin sorun ve taleplerini diledi.

Aynı zamanda burada mart ayında yaşanan yoğun kar yağışında zarar gören seralar konusunda da istişarelerde bulunuldu.

Program sonunda bir açıklama yapan üreticilerimizin her zaman yanındayız, onların sorunlarını çözmek adına büyük çaba sarf ediyoruz.

Daha sonra Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya da ziyaretlerinden dolayı

Güvenç’e teşekkürlerini iletti.