Güvenç'ten Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerine çıkarma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile birlikte Çağlayancerit MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Güvenç ve beraberindeki heyet Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ile birlikte ilçe de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Güvenç, Çağlayancerit ziyaretinde yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulundu.

Çağlayancerit ziyaretini AK Parti İlçe Başkanlığı ile sonlandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile birlikte Çağlayancerit ziyareti sonrasında Pazarcık İlçesine geçti.

Pazarcık’ta ziyaretlerde bulunan Güvenç, genç bir çiftin nikah merasimine de katılım sağladı ve şahitlik etti.

Sonrasında Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanlığına geçen Güvenç, ilçe teşkilatıyla istişarelerde bulundu.