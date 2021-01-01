Güvenç Türkoğlu ilçesini ziyaret etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkoğlu ilçesine giden TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ilk olarak Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ederek, devam eden yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş birlikte ilk olarak yeni hizmet binasına taşınan Türkoğlu Kaymakamlığını geçtiler, Türkoğlu İlçe Kaymakam Vekili, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu’nu makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Daha sonra, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanlığı bürosunu ziyaret ederek, AK Parti Türkoğlu ilçe Başkanlığına seçilen Feyzettin Okumuş'u AK Parti Türkoğlu İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Süheyla Özaktürk'ü ve AK Parti Türkoğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ramazan Orçan’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ardından ise Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi yatırımcılarımızdan Mustafa Narlı’ya ait NARTEKS fabrikasının inşaatını yerinde incelediler. Ceceli Mahallesinde bulunan Türkoğlu Üniversite Kampüsünü ziyaret ederek eğitim yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundular.