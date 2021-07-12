Güvenç, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinliyor

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç vatandaşlarla kentin dört bir tarafında bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini aldı.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Güvenç ziyaretler sonrasında aldığı sorun ve taleplerin muhatap kurumlarıyla görüştü.

İlk olarak Milletvekili Güvenç ve muhtarlar DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven’i makamında ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dile getirdi.

Ardından Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret eden güvenç burada da vatandaşlardan aldığı talepleri ileterek içme suyu ve alt yapı konularında istişarelerde bulundu.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kahramanmaraş için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise verimli bir çalışma olduğunu söyleyerek ziyaretleri değerlendirdi.