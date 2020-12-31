Güvenç ve beraberindeki heyet Elbistan’a çıkarma yaptı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, beraberinde Milletvekili İmran Kılıç, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve ilçe başkanları Ahmet Tıraş ve İsmail Safi ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı güvenç ve beraberindeki heyete teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gün içinde önemli çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Gürbüz, kömür havzasının ıslah edilerek faaliyetini sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Elbistan’la ilgili yapılan çalışmalara değindi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Türkiye, Kahramanmaraş ve ilçelerinin AK Parti hükümetleri ile önemli yatırımlar aldığını söyledi.

(TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de AK Partinin belediye hizmetleri öncülüğünde büyüdüğünü belirterek elbirliği ile hizmetleri sürdüreceklerini söyledi.