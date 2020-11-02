Güvencinler hastalıklara karşı aşılanıyor!

Kahramanmaraş’ta uzun zamandır güvercin besleyen Ali Haydar Telli, kış ayların gelmesiyle birlikte güvercin besleyicilerine uyarılarda bulundu. Telli kış aylarında güvercinlere başta aşılama olmak üzere diğer tüm bakımların yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 17:36
Güvencinler hastalıklara karşı aşılanıyor!

Havalar soğudu onlarda da kış hazırlığı başladı.
Telli, Güvercinlere kış bakımının yapılmaması durumunda, nereler sebebiyet vereceğini Aksu Haber'e anlattı.



Kış aylarında kuşların neden öldüğüne de açıklık getiren telli, kuş besleyenlere tavsiyelerde bulundu.

Kuşçu Ali Haydar Telli “Dış parazit, iç parazit ilaçlarımız var. Onları da kuşlara verdiğimiz zaman kuş daha performanslı olur. Kuşlara 15-20 güne bir odun körünü verdiğimiz zaman taşlılarını temizler. Ve en önemlisi de aşı bu aşıyı enjekte etmezsen kuşa hastalık geldiği zaman ölür. Ama bu aşıyı verdiğin zaman kuşa hastalık geldiği zaman kuşu etkilemez. O hasatlığı tanır. Ama aşıyı vermediğin süre içerisinde kuş mutlaka bir hastalık geçirir ölür. Ve aşı olmazsa kuş, hangi ilacı kullanırsan kullan hastalık geldiği zaman o kuşa fayda etmez dedi.”


 

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