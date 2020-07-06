Güvenç’ten Çağlayancerit’e ziyaret!

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Çağlayancerit’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Güvenç, ilk olarak İlçe merkezi ve Helete Mahallesindeki taziye ziyaretleriyle başladı.

Daha sonra AK Parti Çağlayancerit İlçe Teşkilatını ziyaret eden Güvenç, burada muhtarlarla bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi.