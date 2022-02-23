“Güvenlik Koruyucuları Hizmetiçi Eğitim” konulu konferans düzenlendi!
Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde, İç İşleri Bakanlığı İller Dairesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından “Güvenlik Koruyucuları Hizmetiçi Eğitim” konulu konferans düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 12:59 23.02.2022, 17:07
Seminere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Güvenlik Koruyucuları katılım sağladı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın tarafından yapılan konferansta milli ve manevi değerler konu alındı.
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