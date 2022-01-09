Güvercin yarışlarının şampiyonları kupalarına kavuştu
Kahramanmaraş Dernekler Birliği tarafından 2021 Kupa ve Ödül töreni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2022, 15:40
2021 yılında 5. Ve 9. Aylarda yapılan kart ve yavru güvercin yarışlarının şampiyonları, düzenlenen ödül töreniyle, kupalarına kavuştu.
Törene Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dernek üyeleri ve bölge illerden yarışmacılar katılım sağladı.
Namaz Vakti 09 Ocak 2022
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|22
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|19
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|19
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|11
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|19
|11
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|19
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