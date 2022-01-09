Güvercin yarışlarının şampiyonları kupalarına kavuştu

2021 yılında 5. Ve 9. Aylarda yapılan kart ve yavru güvercin yarışlarının şampiyonları, düzenlenen ödül töreniyle, kupalarına kavuştu.

Törene Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dernek üyeleri ve bölge illerden yarışmacılar katılım sağladı.