Güzel bir pazar sabahını fırsata çeviren vatandaşlar soluğu Kervan Kale’de kahvaltı keyfiyle taçlandırdı.

Kanal 7 Ekranlarında Seyircisiyle buluşan Dünyayı Geziyorum ve Dünyanın Tadı Programlarının sunucuları Özlem Tunca ve Yasin Esirgenç Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneğinin daveti üzerine kentin tanıtımı için Kahramanmaraş’a geldi.

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 13:33 07.11.2021, 17:49

Kanal 7 Ekranlarında seyircisiyle buluşan Dünyayı Geziyorum ve Dünyanın Tadı Programlarının Sunucuları Özlem Tunca ve Yasin Esirgenç Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneğinin daveti üzerine Kentin Tanıtımı İçin Kahramanmaraş’a Geldi.

Özlem ve Yasin çifti Kahramanmaraş’ın doğal ve özel lezzetlerini tatmak için şehri adım adım gezdi.

Sabahın ilk ışıklarında kente çörek denildiğinde akla ilk gelen isim olan Alfi Çörek’te çekimlere başlayan Özlem ve Yasin çifti kendileri için kurulan masada bir güzel kahvaltı yaptı ve lezzetleri yorumladı.

Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “misafirlerimizi Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program sunucusu Özlem Tunca ise “Kahramanmaraş çöreğinin tadına daha önceden bakma fırsatım olmuştu ve gerçekten bayıldım. Açıkçası şunu da söylemeliyim Kahramanmaraş’a gelmemdeki lezzetlerden biri de bu oldu” sözlerine yer verdi.

Alfi Çörek’in ardından ekip Kahramanmaraş’ın en önemli lezzetlerinden birisi olan Maraş Tarhanasının yapılışıyla ilgili bilgi almak için Haşiroğlu Tarhana’nın fabrikasına geçti.

Burada tarhananın nasıl yapıldığını ve ne gibi aşamalardan geçtiğini gözlemleyen Özlem ve Yasin çifti tarhananın da tadına bakmadan çorbasından içmeden ayrılmadı.

Haşiroğlu Tarhana’da çekimlerini tamamlayan ekip sonrasında Kahramanmaraş tarihi yerlerine doğru yola koyuldu ve ilk durakları Tarihi Maraş Kalesi oldu.

Maraş Kalesi’nde bayrak olayı anlatan Özlem Tunca ardından kalede keşif turu yaptı.

Kale gezisinin ardından günün son durağı Tarihi Kapalı Çarşı oldu.

Kapalı Çarşı’yı karış karış gezen ekip baharatçılardan başlayarak saraçhane ve yemeniciler çarşısındaki esnaflardan bilgiler alıp yemenileri denediler ve gezi Kapalı Çarşı’nın ardından sona erdi.

#Dünyayı Geziyorum ve Dünyanın Tadı Programları #Kahramanmaraş
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