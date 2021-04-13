Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Uzmanı dışında kimseye sağlığınızı emanet etmeyin

Uzman hekim ve uzmanlık eğitimini almamış yerlerde yapılan işlemler çoğu zaman birçok problem yaşatıyor.

Vücutlarında oluşan yanık gibi nedenlerden dolayı vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşanıyor

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk vatandaşları her güzellik merkezine gidilmemesi konusunda uyardı.