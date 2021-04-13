Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Uzmanı dışında kimseye sağlığınızı emanet etmeyin
Kahramanmaraş’ta lazer epilasyon ve cilt bakımı gibi farklı birçok işlemi yapan güzellik merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2021, 14:13 13.04.2021, 17:07
Uzman hekim ve uzmanlık eğitimini almamış yerlerde yapılan işlemler çoğu zaman birçok problem yaşatıyor.
Vücutlarında oluşan yanık gibi nedenlerden dolayı vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşanıyor
Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk vatandaşları her güzellik merkezine gidilmemesi konusunda uyardı.
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