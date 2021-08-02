Güzellik merkezinden sokak hayvanlarına “Güzel” destek

Bir güzellik merkezinde kedi ve köpek maması getiren müşterilere ücretsiz işlem uygulaması yapılıyor.



İşletme Sahibi Tebessüm Kara, sokak hayvanlarının sıcak havalarda daha fazla etkilenmemesi için bir kampanya başlattı. Kedi ve köpek maması getiren danışanları güzellik merkezinde bazı uygulamalardan ücretsiz faydalanacak.



İşletme Sahibi Tebessüm Kara, sokak hayvanlarına 3 yıldan beri yaptıkları bu desteğin insanlara ve işyerlerine örnek olacağını söyledi.





Kara, ayrıca farklı noktalardan gelen danışanlarına da işlemleri bittikten sonra poşet içine mamalardan vererek gittikleri yerlere bırakmalarını söylüyor. Kara, böylelikle sokak hayvanlarına yapılan yardımın yayılmasını da katkıda bulunuyor.





“Kapımızın önüne bir kap su koysak onları için çok büyük şey aslında elimizden geldiğin kadar biz de 2-3 yıldır aslında daha fazla arttı bu biz de işte bir kedi vesaire görsek hemen bir yuva yapıyoruz o bölgede bir yuva eksikse ya da illa para verip bir şeyler almamıza gerek yok Elimizdeki yemekleri artan yemekleri bir kabın içine koyup parka bile indirirsek onlar için çok büyük bir şey aslında.

Çok güzel geri dönüşler aldık. Çoğu işletmede ya da çoğu insan bunu düşünmüyor yani her gelen nerden aklımıza geldi çok iyi düşünmüşsünüz biz de katılmak istiyoruz en ufak bir faydamız olsun diye danışanlarımız var. Biz onların adına barınaklardaki hayvanlara ya da tedavi görmek zorunda olup da göremeyen hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla.



“ÜCRETSİZ İŞLEM YAPTIRMAK İSTİYORLARSA SADECE KEDİ YA DA KÖPEK MAMASI ALIP MERKEZİMİZE GELMELERİ YETERLİ”



İlgi alaka çok güzel devam ediyor. Mamaların bir kısmını topladık mamaları merkezimizde barındırmak istemedik geleni hayvanlarımıza dağıttık. Şu an da yine 4-5 kg yakın mamamızı tekrardan biriktirdik yani bunları toplu olarak fazla biriktirmeden elimize gelen mamayı elimizden geldiği kadar yaymaya özen gösteriyoruz. Mesela gelen danışanlarımıza şunu söylüyoruz. Bir poşetin içine biraz mama bırakıyoruz. Çünkü herkes çok farklı yerlerden geliyor. Çok farklı yerlere gidiyorlar. Buradan çıktıktan sonra mamaları veriyoruz onlara rica ediyoruz giderken sokağa bizim adımıza mamayı bırakır mısınız diye onlarda bu durumu oldukça memnuniyetle karşılıyorlar. Ve böylelikle geniş bir alana bu iyiliği yaymış oluyoruz.” Muhabir: Gökhan ÇALI

