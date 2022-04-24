Güzellik ve estetik uzmanları güzel bir ramazan akşamında bir araya geldi
Birlik ve beraberliğin en özel aylarından olan ramazan ayı dolayısıyla Seher Başaran Güzellik ve Estetik merkezi çalışanları iftar programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 14:02 24.04.2022, 16:09
Kurdukları okuldan mezun ettikleri öğrencilerle buluşan ekip sohbet ederek keyifli bir iftar programı geçirdiler.
Seher Başaran Akademi Eğitim Sorumlusu Saadet Gümüş birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Güzellik Ve Estetik Uzmanı Seher Başaran ise katılan herkese teşekkürlerini iletti.
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
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|33
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|33
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|44
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|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
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|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
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|33
|79
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|32
|65
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|33
|60
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|33
|58
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|34
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|34
|52
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|33
|49
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|34
|43
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|32
|42
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|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
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|32
|33
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|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
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|33
|44
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|42
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|39
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|35
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|31
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|30
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|33
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