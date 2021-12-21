Güzelyurt Mahallesinde asfalt çalışması

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Güzelyurt Mahallesi’nde çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin cadde ve sokaklarını daha kullanışla hale getirdi. İhtiyaç duyulan alanlarda asfalt yenileme çalışması yapan ekipler, mahallenin ulaşım konusunda zorluk yaşamaması adına gerekli çalışmaları yaptıklarını bildirdi Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Ekiplerimiz mahallelerimizin sorunlarını giderme adına gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözüme kavuşturma adına bizler de gerekeni yapıyoruz. Özellikle asfalt konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.” Dedi